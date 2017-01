Roma, 10 gen. (askanews) - "Oggi è toccato all'Alexis, il centro sociale attivo in zona Ostiense, nel Municipio VIII. Nelle settimane scorse è stato il turno di realtà importanti come il Brancaleone e Macchia Rossa, solo per citarne alcune. Ciascun caso con specifiche ragioni formali, ma il segno comune è evidente: si cancellano preziose iniziative di solidarietà, di controcultura, di produzione di beni comuni in una città dove il welfare è sempre più in difficoltà". E' la denuncia di Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra x Roma. "Sin dal primo consiglio comunale della Giunta Raggi abbiamo chiesto un intervento correttivo della famigerata delibera 140 al fine di assegnare formalmente il patrimonio capitolino a funzioni sociali - sottolinea -. L'amministrazione continua a rinviare. Ora chiediamo un consiglio straordinario urgente per interrompere gli sgomberi e definire le linee guida per l'utilizzo sociale del patrimonio capitolino", conclude Fassina.