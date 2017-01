"Raggi trovi una soluzione generale per i Pdz"

Roma, 23 gen. (askanews) - "Dopo il danno la beffa. Sarebbe assurdo procedere contro lo sfratto delle famiglie del Piano di Zona Tor Vergata (Pdz, aree a edilizia agevolata), in via Gallian, dopo la revoca della convenzione da parte dell'assessore Berdini." Così dichiara Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma, presente stamattina a Tor Vergata.

"Le famiglie coinvolte sono vittime del malaffare e della cattiva gestione politica, non possono essere loro quindi a pagare. Bene i provvedimenti specifici, ma è anche necessario che l'Amministrazione Raggi trovi una soluzione generale per i Pdz. I diritti degli assegnatari vanno riconosciuti e occorre completare le opere di urbanizzazione. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile la magistratura accerti le responsabilità delle imprese di costruzione e degli amministratori coinvolti", conclude Fassina.