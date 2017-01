Speriamo in un percorso partecipato

Roma, 13 gen. (askanews) - "Siamo al fianco dei comitati e delle organizzazioni sindacali che stanno promuovendo una importante battaglia per il rilancio dell'area agricola di Castel di Guido. Un luogo che rappresenta un prezioso bene comune da tutelare. Ci auguriamo che prenda il via al più presto un percorso il più possibile partecipato e condiviso con chi già opera in questa parte del territorio. Ci aspettiamo, ad ogni modo, che anche il Comune faccia la propria parte nella convinzione che si tratta di una ricchezza della città da difendere". Lo dichiara Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra x Roma.