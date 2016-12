Roma, 29 dic. (askanews) - "Troviamo sconcertante la decisione del Dipartimento servizi educativi e scolastici, politiche della famiglia e dell'infanzia di Roma Capitale che, con determinazione dirigenziale, ha annullato la convenzione con la Farmacap per il nido di via Bossi 16 lasciando, ad anno scolastico iniziato e senza preavviso, decine di bambini senza punti di riferimento per un servizio fondamentale. Si tratta di una decisione che non tiene conto dei diritti dei bambini e delle famiglie e che interrompe un percorso pedagogico già avviato. Chiediamo dunque la riapertura del nido di via Bossi al fine di consentire lo svolgimento delle attività fino al termine del presente anno scolastico. Sinistra x Roma sarà presente alla mobilitazione del 12 gennaio sotto la sede dell'Assessorato alle Politiche Sociali per sostenere le ragioni delle famiglie colpite da questo ingiusto provvedimento". E' quanto dichiara Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra x Roma