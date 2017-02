Roma, Fassina: preoccupa Colomban su Metropolitane e Multiservizi

Roma, 1 feb. (askanews) - "Sono molto preoccupanti le affermazioni dell'assessore Colomban oggi in Commissione Trasparenza sulla situazione delle Aziende Partecipate. Innanzitutto apprendiamo, su Roma Metropolitane, che viene radicalmente contraddetto la mozione voluta dalla Sindaca Raggi e approvata dal Consiglio Comunale, che prevedeva la chiusura della partecipata. Abbiamo scherzato? Abbiamo perso tempo? Abbiamo per mesi messo nel panico, inutilmente, 170 famiglie. Oltre alla retromarcia, preoccupano le parole di Colomban sulle prospettive di lavoratrici e lavoratori delle Aziende che prevede di dismettere. Infine, inquieta, la posizione su Multiservizi. Il M5S in campagna elettorale aveva promesso di internalizzare i lavoratori. Chiediamo all'assessore di accelerare la presentazione del Piano partecipate e di riconoscere le posizioni votate e gli impegni presi dalla sua maggioranza". Così in una nota Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma.