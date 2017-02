Roma, 9 feb. (askanews) - "Sulla gestione del patrimonio capitolino in concessione, regolato da ultimo dalla delibera 140, si è fatto oggi un passo in avanti. Dopo la bella assemblea di 'Romadecide' e grazie anche alla nostra iniziativa il Consiglio Comunale ha fissato impegni chiari per la Giunta Raggi". Così in una nota il consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina. "L'Assemblea Capitolina ha votato all'unanimità una mozione per la sospensione degli sgomberi generalizzati, per analizzare le singole posizioni e verificare i requisiti dei soggetti interessati. In questi mesi decine di associazioni e realtà autorganizzate che da tempo a Roma producono solidarietà, cultura, welfare spesso anche in sostituzione di servizi dovuti dalle istituzioni nazionali e territoriali, sono state costrette a interrompere le loro attività o portarle avanti in condizioni di incertezza e precarietà. Ora la Giunta deve iniziare al più presto un percorso di ascolto delle realtà coinvolte e dei cittadini per scrivere una delibera che sostituisca la 140/2015 e un regolamento coerente, innanzitutto a tutela delle positive esperienze in corso", spiega Fassina. "È evidente che per raggiungere l'obiettivo va affrontato il soffocante nodo del debito capitolino e la zavorra della spesa per interessi. È condizione necessaria per correggere la cosiddetta 'valorizzazione' del patrimonio del Comune di Roma ossia la sua alienazione e gestione for profit, e affermarne il fine sociale", conclude.