Roma, 20 dic. (askanews) - "Io chiedo a questa amministrazione, a chi ha responsabilità politica massima nel Movimento 5 Stelle, di mettersi una mano sulla coscienza e ricordarsi che non è un teatrino, che c'è un città che va amministrata, di mettersi una mano sulla coscienza e verificare se hanno le condizioni politiche e amministrative per andare avanti: a me pare che le condizioni siano davvero scarse". Lo ha detto a margine della seduta d'Assemblea capitolina il consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina, a fronte della bocciatura del bilancio capitolino. "E' la prima volta che accade una cosa del genere. E' evidente la gravità amministrativa, perché il bilancio è il documento p che serve er dare i servizi fondamentali della città, quindi si andrà in proroga anche se non è la prima volta che si va in esercizio provvisorio. Il punto è che prima ci si arrivava nei primi mesi dell'anno perché il bilancio non veniva presentato in tempo, questa volta la sindaca si è vantata con tutto il mondo di aver presentato il bilancio nei termini dovuti e poi è stato clamorosamente fermato dall'organo tecnico di analisi - aggiunge Fassina -. Da un punto di vista politico è un macigno, è evidente, arriva dopo le settimane che tutti sanno, con le dimissioni degli ultimi giorni, in un contesto normale un assessore al bilancio al quale viene bocciato il bilancio dall'organo tecnico dovrebbe trarne le conseguenze, perché non si sta giocando, c'è una città che dipende dal bilancio, c'è stata superficialità, forse inconsapevolezza, ma emerge ormai in modo innegabile, un nodo politico". (Segue)