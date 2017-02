Roma, 27 feb. (askanews) - "Di fronte alle preoccupazioni e alle gravi valutazioni espresse in merito all'iniziativa del movimento BDS prevista per domani, 28 febbraio, in Campidoglio, ritengo necessario un approfondimento e incontri di chiarimento. Pertanto, sospendiamo e rinviamo la disponibilità degli spazi in Campidoglio per lo svolgimento dell'iniziativa". Lo dice in una nota il consigliere capitolino di Sinistra Italiana, Stefano Fassina, in merito alle polemiche sul convegno 'Gaza: rompiamo l'assedio' che si sarebbe dovuto tenere domani in Campidoglio.

"La situazione tra Israele e Palestina richiede a chi ha incarichi istituzionali e vuole contribuire al processo di pace di favorire il dialogo, non provocare anche involontariamente un allontanamento delle posizioni", conclude Fassina.