Roma, 9 gen. (askanews) - La famiglia di origine marocchina, cacciata dalle proteste dei residenti dall'alloggio popolare che spettava loro a San Basilio, da oggi ha una nuova casa: a Mourad, Fatya e ai loro tre bambini è stata consegnata un nuova abitazione a Tor Sapienza.

Lo comunica l'Ater, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica di Roma, ricordando che "alla famiglia residente da oltre dieci anni in Italia e legittima assegnataria di una casa popolare, era stato assegnato un appartamento nel quartiere di San Basilio dove, il 6 dicembre scorso, al momento della consegna, alcuni residenti, con atti intimidatori su cui è stato aperto un procedimento penale, avevano fisicamente impedito l'ingresso costringendo la famiglia ad allontanarsi". Nei giorni immediatamente successivi il Commissario straordinario di Ater Roma Giovanni Tamburino si era impegnato a trovare in tempi brevissimi, di concerto con il Dipartimento delle politiche abitative di Roma capitale, un alloggio in un altro quartiere così come richiesto dalla famiglia.(Segue)