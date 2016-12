Roma, 23 dic. (askanews) - "Noi facemmo l'assestamento di bilancio e non avemmo problemi con l'Oref, ora faccio in bocca a lupo alla giunta". Lo ha detto l'ex assessore al Bilancio del Comune di Roma Marcello Minenna a Rainews24.

"Il Movimento mi ha dato l'opportunità di essere assessore, ho dato tutto quello che potevo dare, il massimo impegno come ho sempre fatto nei miei incarichi. Ho convinto, non senza difficoltà, un magistrato come Carla Raineri ad affiancarmi", ha ricordato Minenna.

"Poi la Raggi ha dato una sterzata per prendere un'altra direzione rispetto alla nostra - ha sottolineato - ora vediamo cosa succede. Da romano mi auguro che le cose possano migliorare".