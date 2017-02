Roma, 11 feb. (askanews) - A Roma la polizia ha arrestato due cinesi, P.L.J. e Z.W. di 35 e 22anni, accusati in concorso con altre persone di rapina ed estorsione aggravata dall'uso delle armi in danno di alcuni connazionali gestori di ristoranti.

Le indagini della 2° Sezione della locale Squadra Mobile, specializzata nel contrasto alla criminalità di matrice straniera sono iniziate circa un anno fa, dopo la denuncia sporta da alcuni ristoratori cinesi, vittime di richieste estorsive da parte di connazionali armati di pistola. Dagli accertamenti è emersa l'esistenza di una banda prevalentemente dedita alla commissione di rapine ed estorsioni, ai danni di ristoratori cinesi, con richieste che variavano tra i 6 ed i 10 mila euro per ogni ristoratore.

Durante l'indagine, gli investigatori della Mobile sono riusciti ad intervenire e ad interrompere anche una delle estorsioni, arrestando in flagranza di reato P.L.J. che, proprio per questo motivo si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione quando questa mattina gli è stata notificata la misura di custodia cautelare in carcere. Z.W. è stato invece rintracciato in zona San Giovanni.

I due cinesi, dopo essere stati condotti in Questura, sono stati associati al carcere di Regina Coeli. Prosegue l'attiva di polizia giudiziaria per identificare gli altri componenti del banda criminale.