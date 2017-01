Roma, 20 gen. (askanews) - La Giunta Raggi ha selezionato per Roma un ristrettissimo numero di opere strutturali e infrastrutturali, concentrate su territorio e mobilità, da finanziare con circa 22 milioni di euro di avanzi di amministrazione e 1 mln 860 di oneri concessori e circa 19 milioni di indebitamento a mutuo. L'elenco delle opere prevede, 4,9 mln per l'adeguamento dei collettori del Fosso di Campo morto, 1,85 mln per il riempimento delle cavità di via Formia, la stabilizzazione della frana di via Morizza-Villa Veschi per 850mila euro, la deviazione del collettore alto della Farnesina per 7,2 mln, 6,9 mln per il sottopasso alla Cristoforo Colombo in corrispondenza di via Malafede, 50mila euro di contributo per la realizzazione del palazzetto dello Sport di Cesano e 500mila da restituire al Mef per le complanari a servizio della fiera di Roma del 2005, incompiute. Con gli oneri concessori si finanzia il collettore fognario di Tor Sapienza per 160mila euro e con 1,7 mln il completamento del Mercato Appio I per permetterne il definitivo trasferimento in sede propria. Con mutui da 1,7 mln la Giunta Raggi sceglie di realizzare la corsia preferenziale di via Portuense, con 7,2 quella di viale Marconi, con 1,4 la preferenziale di via Marmorata fino a Monti Tiburtini, con 721mila euro la protezione delle preferenziali da proteggere, con 700mila euro la ztl di Monti, con 685mila le ciclabili di via Tuscolana e con altri 5 milioni l'adeguamento alle norme antincendio delle stazioni della Metro A e B. 1,9 mln sono destinati alla ristrutturazione del Palazzetto dello sport di viale Tiziano.