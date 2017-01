Roma, 20 gen. (askanews) - Tensioni e un ferito dopo lo sgombero stamane a Roma di un complesso religioso occupato in via Prenestina. Si tratta di un dirigente di Polizia che è stato colpito al volto da un cittadino straniero ed è dovuto ricorrere alle cure mediche. Il contatto tra le forze dell'ordine e i manifestanti si è verificato in via Tiburtina dove un gruppo di circa cento persone, collegate ai "movimenti per l'abitare", ha effettuato un blocco stradale poi rimosso dall'intervento delle forze dell'ordine. Le immagini dell'accaduto sono ora al vaglio degli investigatori per l'identificazione dei responsabili. Lo sgombero del complesso religioso in via Prenestina 1391, un edificio di proprietà dei Missionari Monfortani, ha riguardato circa 200 persone. Un intervento, ha chiarito la Questura, che nonostante i tentativi di opposizione con incendio di copertoni si era svolto in un primo momento "senza criticità" con gli occupanti che, dopo l'ingresso delle forze dell'ordine, avevavo lasciato spontaneamente il sito.