Roma, 24 feb. (askanews) - Sarà dopodomani, il 26 febbraio, la terza delle quattro 'Domeniche ecologiche' programmate dalla giunta capitolina. Il provvedimento - rende noto un comunicato del Campidoglio - prevede il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata "Fascia Verde" del PGTU, (Piano Generale del Traffico Urbano). Sono state rimodulate le consuete fasce orarie di stop al traffico, che saranno: 7:30-12:30 e 17:30-20:30. Questo, al fine di consentire il servizio di controllo da parte della Polizia Locale, connesso alle esigenze di potenziamento della vigilanza per il regolare afflusso di spettatori allo stadio Olimpico per la partita di calcio in programma alle 15.00.

Saranno esentati dalle restrizioni: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a GPL; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro 6; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2; i motocicli a 4 tempi Euro 3. Altre specifiche deroghe saranno riportate nell'atto che sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.

L'ultima data prevista sarà il 26 marzo 2017. I giorni potranno essere modificati nel caso di eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che siano ritenuti incompatibili e di interesse pubblico prevalente.

