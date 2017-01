E in serta fiaccolata per ricordare "gli stermini dimenticati"

Roma, 27 gen. (askanews) - Domani a Roma intenso programma di cortei e manifestazioni.

Si inizia con la manifestazione di Fratelli d'Italia-AN, Forza Italia e Lega per una "Italia sovrana": alle 14 partirà un corteo da piazza della Repubblica che percorrendo via Emanuele Orlando, largo Santa Susanna, via Barberini, piazza Barberini e via del Tritone giungerà a piazza San Silvestro. Qui (per le ore 16) si terranno i comizi finali di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giovanni Toti. E' prevista la partecipazione di circa 4mila persone. Sono possibili deviazioni o rallentamenti per i bus.

Dalle 15 alle 20 si svolgerà invece il corteo dei collettivi per il diritto alla casa "contro sfratti e sgomberi", indetto dopo lo sgombero lo scorso 20 gennaio di 60 famiglie da due palazzine di proprietà dei Padri Monfortani, sulla Prenestina, occupate dall'8 dicembre 2015. Per protestare contro lo sgombero i collettivi avevano tentato un blocco stradale in Via Tiburtina. Erano scaturiti tafferugli con un dirigente della polizia ferito al volto.

Il corteo di domani (previsti un migliaio di partecipanti) partirà da piazza Vittorio Emanuele II e percorrerà via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiale, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali per giungere a piazza Madonna di Loreto. L'Atac ha avverito che le linee C3-3-16-51-75-85-87-118-360-590-649 e 714 potrebbero subire deviazioni e/o rallentamenti. Inoltre in base alla restrinzione al traffico veicolare che verrà adottata per motivi di ordine pubblico, anche le linee H-30-40-44-46-60-62-63-64-80-81-83-160-170-492-628-715-716-780-781e 916 potrebbero subire deviazioni e/o rallentamenti.

Infine, dalle 18 alle 19.30, in occasione della "Giornata della Memoria" si svolgerà una fiaccolata indetta dall'associazione Opera Nomadi "in ricordo degli stermini dimenticati di Rom, Sinti, omosessuali e delle persone disabili che perirono insieme ai fratelli ebrei nello sterminio nazifascista". La fiaccolata partirà da piazza dell'Esquilino e percorrerà via Cavour, via Urbana, via Panisperna e via dei Capocci, per giungere in piazza degli Zingari. Le linee 16-70-71-75-360-590-649 e C3 potrebbero subire deviazioni o rallentamenti.