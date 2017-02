Roma, 20 feb. (askanews) - A quanto si apprende la conferenza dei capigruppo in Campidoglio riunitasi oggi ha calendarizzato una seduta dell'Assemblea Capitolina per domani, martedì 21 febbraio, dalle 16 alle 20 con all'ordine del giorno una delibera di maggioranza sulla Consulta cittadina per la sicurezza stradale. All'ordine del giorno anche diverse mozioni tra cui gli sgomberi degli immobili Erp, prostituzione in zona Eur e contributi per i taxi ecologici.