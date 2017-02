Roma, direttore Espresso: non vediamo l'ora che Di Maio ci quereli

Roma, 6 feb. (askanews) - «Non vediamo l'ora che arrivi la querela. I nuovi regolamenti dei 5 Stelle vietano agli iscritti di parlare, ma se proprio Di Maio ci vuole in Procura, lì potremo avere quelle informazioni che il Movimento dovrebbe dare anziché nascondere, non foss'altro che per quella trasparenza che loro stessi invocano». Così il direttore de L'Espresso, Tommaso cerno, risponde a Luigi Di Maio che ha annunciato che il Movimento 5 Stelle querelerà il giornalista del settimanale, Emiliano Fittipaldi, che ha rivelato l'esistenza di una polizza assicurativa sottoscritta da Salvatore Romeo a favore del sindaco di Roma Virginia Raggi.