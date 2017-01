Roma, 23 gen. (askanews) - Alcuni dei privati che gestivano in concessione negli anni passati gli impianti sportivi comunali, hanno effettuato investimenti ingenti per la loro manutenzione a fronte dell'impegno da parte del Comune a proseguire gli affidamenti. E' questo il nodo emerso nella seduta odierna della Commissione capitolina Bilancio, secondo la nota diffusa dal presidente della Commissione Sport Angelo Diario. La Commissione, "riunitasi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, alla presenza di numerosi concessionari o loro rappresentanti, del Dipartimento Sport, della Ragioneria Generale e dell'Avvocatura" aveva l'obiettivo di "sciogliere il nodo dei prolungamenti delle concessioni". I concessionari, spiega Diario "attendono da anni una risposta credibile ai loro investimenti (interventi di manutenzione già effettuati) autorizzati dalle precedenti amministrazioni, ovvero il prolungamento delle loro concessioni". Per quanto riguarda gli interventi ancora da realizzare, "la soluzione proposta dall'attuale maggioranza 5Stelle - riporta Diario - consiste nel prevedere la possibilità, per le concessioni in corso, di presentare entro la data di scadenza un progetto di manutenzione straordinaria. Se approvato, darà diritto al relativo prolungamento, calcolato sulla base di quanto stabilito dalla nuova normativa nazionale. La proposta è al vaglio degli uffici e, se necessario, sarà sottoposta al parere dell'Anac". Per entrambi i tipi di intervento, quelli già realizzati e quelli da realizzare, "ho ribadito la volontà di fornire una risposta in tempi brevi. Se sarà necessario, la Commissione Sport è disponibile ad analizzare ogni singolo caso. A tal fine ho stabilito la data del 15 febbraio p.v. per l'individuazione dell'iter da parte degli uffici", conclude Diario.