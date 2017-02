Roma, 9 feb. (askanews) - "Valutare la possibilità di rimuovere le antenne e i ripetitori presenti sulla scuola Cairoli del Municipio I. È stato questo il tema discusso dalla Commissione Ambiente assieme al Direttore del PAU, Dott.ssa Patrizia Di Nola, al Comitato "Giu le antenne dalla scuola Cairoli", ai Comitati dei genitori (delle scuole Cairoli e Rizzo) e agli organi politici del Municipio I". Lo spiega il presidente della commissione Ambiente consigliere del M5S Daniele Diaco.

"Durante la discussione abbiamo constatato che la precedente Amministrazione, nonostante un protocollo di intesa siglato con le associazioni, ha rilasciato le dovute autorizzazioni prima che fosse approvato il regolamento sulle antenne - spiega il presidente -. Abbiamo chiesto alla Responsabile dell'ufficio del PAU, Dott. ssa Di Nola, di riesaminare gli atti in suo possesso per verificare la liceità dei permessi rilasciati. A tale scopo, di concerto con l'Avvocatura Capitolina, istituiremo un tavolo tecnico finalizzato alla valutazione di possibili elementi che motivino un'eventuale rimozione delle antenne dalla scuola Cairoli. A breve inizieremo a lavorare su alcuni punti del Regolamento già esistente per migliorarlo e perfezionarlo", conclude Diaco.