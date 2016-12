Roma, 22 dic. (askanews) - "Questa amministrazione accoglie le numerose richieste dei cittadini: stop a botti e rumori pericolosi per le persone e gli animali. È stata emanata infatti l'ordinanza che dispone il divieto assoluto di botti, petardi e fuochi d'artificio dal 29 dicembre alle 24 del 1° gennaio, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno". Così il presidente della Commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco motiva l'ordinanza emanata dalla sindaca Virginia Raggi. "Il potenziale danno acustico, la paura e la conseguente fuga che i fuochi d'artificio inducono in specie animali sia domestiche che selvatiche, devono essere evitati - sostiene -. Gli animali in preda a crisi di ansia e panico possono fuggire, mettersi in pericolo e creare incidenti stradali". (Segue)