Roma, 27 dic. (askanews) - A Roma sulla raccolta dei rifiuti "le cose stanno andando bene: si è utilizzata la parola emergenza, ma noi non l'abbiamo vista in questi giorni. C'è stato un lavoro importante da parte dell'Ama. Rispetto al passato, in questo periodo è stato svolto il 20% in più del lavoro". Lo ha detto il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma, Daniele Diaco (M5S), intervenendo a Radio Cusano Campus.

"Nei giorni scorsi - ha spiegato - abbiamo visto una situazione molto positiva, in qualche zona forse ci sono stati dei problemi, ma si tratta del 5% di criticità. I cassonetti sono vuoti, la raccolta dei rifiuti è avvenuta in maniera ottimale".

Quanto al piano industriale di Ama, ha continuato, "ci siamo, lo stiamo varando. Adesso stiamo studiando quelli che sono i punti più importanti del nostro programma, a breve presenteremo il piano", ha concluso Diaco.