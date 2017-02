Roma, 12 feb. (askanews) - Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio (M5S) non si sbilancia sulla sorte dell'assessore all'urbanistica del comune di Roma Paolo Berdini, dopo la vicenda delle dichiarazioni critiche di quest'ultimo sulla sindaca Virginia Raggi.

"Ho un giudizio personale - ha detto Di Maio rispondendo a Lucia Annunziata durante la trasmissione di rai3 In mezz'ora - su ciò che ha fatto Berdini, ma so che in questi giorni e in queste ore la sindaca sta prendendo una decisione perchè Berdini, ricordiamoci, ha consegnato le sue dimissioni e quelle sue dimissioni la sindaca le ha respinte con riserva. Però - ha aggiunto l'esponente del Movimento a 5 Stelle - l'obiettivo è affrontare il tema stadio (della Roma, ndr) con un assessorato in piedi. Qualunque sia la decisione, io so che il Movimento 5 Stelle andrà avanti sul tema dello stadio, che è uno degli impegni che ha preso".

Berdini se ne andrà? Di Maio schiva ancora la domanda di annunziata. "Ho una mia chiara opinione personale ma so che in questo momento la sindaca, i consiglieri comunali devono prendere delle decisioni importanti. Dobbiamo assicurare la serietà dell'amministrazione proprio perchè c'è una trattativa in corso (sullo stadio della Roma, ndr).