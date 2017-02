Roma, Di Maio (M5s): presto saremo orgogliosi dell'operato

"Ci vuole tempo per rimettere in piedi città con 20 mld di buco"

Roma, 5 feb. (askanews) - "Ci vuole tempo per rimettere in piedi una città con 20 mld di buco di bilancio" ma "presto saremo orgogliosi anche dell'operato di Roma": parola di Luigi Di maio, deputato M5s, sottolineando anche che la Capitale si ritrova con "un funzionario indagato ogni quattro e in cui ogni volta che ti muovi rischi di cadere in un tranello". Di Maio lo ha dichiarato in una diretta su Facebook, rivolta a sostenitori e protagonisti del Movimento 5 Stelle, che il deputato sprona: "È arrivato il momento di reagire!".