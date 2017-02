Roma, Di Maio: il M5s querelerà sicuramente Fittipaldi

Roma, 6 feb. (askanews) - Il Movimento 5 stelle querelerà "sicuramente" il giornalista dell'Espresso Emiliano Fittipaldi: lo ha annunciato il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, ospite a L'aria che tira su La7. "Quanto è credibile oggi la stampa?", ha detto, rispondendo a una domanda sui rapporti tra il dirigente del Campidoglio Raffaele Marra, in carcere con una accusa di corruzione, e il costruttore romano Sergio Scarpellini, arrestato nel quadro della stessa inchiesta. Era stato proprio Fittipaldi a rivelare i rapporti fra Marra e Scarpellini, titolare in passato di una serie di contratti di affitto di suoi immobili con la Camera.

"Sono uno di quelli che ha fatto saltare milioni di euro di affitti a Scarpellini", ha rivendicato Di Maio, ricordando che a Virginia Raggi "il Movimento ha chiesto di rimuovere quel funzionario, ma lei si fidava". Quanto a Fittipaldi, "quello stesso giornalista ha scritto che con le polizze era in atto un voto di scambio, quella persona dovrà rispondere per diffamazione, quando dice che stiamo indagando per vedere se ci sono iscritti per pilotare l'elezione di Virginia Raggi". Sarà querelato? "Quel giornalista ha peccato di disonestà intellettuale, spero che la sindaca lo faccia, il movimento lo farà sicuramente".