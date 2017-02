Roma, 21 feb. (askanews) - "Si parla male di Roma in maniera ingiusta. Non voglio una visione catastrofica su Roma: su di noi si spacca il capello, mentre la giunta di Firenze ha fatto il rimpasto, l'ha saputo qualcuno? Abbiamo fatto degli errori, è giusto che si chieda scusa, lo abbiamo fatto e si vada avanti". Lo ha detto Luigi Di Maio (M5s), vicepresidente della Camera, a "Carta bianca" su Rai3.

"La cosa delle polizze è una bufala, quel signore è stato arrestato per fatti che non riguardavano la giunta raggi ma la giunta precedente", ha aggiunto.

"Sulla questione dei cambi in corsa ci sono esempi illustri, anche il governo Usa perde pezzi. Il discorso è fare bene per la città, si sta lavorando alacremente per tagliare sprechi e dare servizi. Non si sa perché agli altri sono stati dati 20 anni per fare 20 miliardi di debito, noi abbiamo un mandato per realizzare un programma su Roma e tanti cittadini ci chiedono di andate avanti".

Per quanto riguarda la questione dello stadio, "abbiamo detto subito che i tifosi e la squadra della Roma hanno diritto a uno stadio ma quel progetto non ci piaceva. La giunta è al tavolo di trattativa per trovare un progetto che rispetti i valori dei nostri programmi", conclude Di Maio.