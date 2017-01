Roma, 30 gen. (askanews) - "Ci siamo accorti che il sindaco sarebbe venuto in Aula perché si sono materializzati i suoi assessori sugli scranni della Giunta, vuoti per tutta la discussione del Bilancio capitolino, Nessun altro assessore tranne Mazzillo, salvo fare qualche comparsata, come il sindaco se ne sono interessati mentre eravamo intenti a votare il documento di bilancio, il primo targato M5S. Raggi si è materializzata solo negli ultimi minuti prima del voto finale". Lo ha denunciato, intervenendo in aula e la capogruppo capitolino del Pd Michela Di Biase. "La verità desolante - ha aggiunto Di Biase in una nota - è che invece di occuparsi di Roma il Sindaco Raggi si è asserragliata nel segreto delle sue stanze a discutere con un pool di avvocati la sua strategia difensiva. Tutto questo e' inaccettabile, la città è allo sbando, senza una guida e sta soccombendo sotto il peso dell'incapacità a 5 stelle".