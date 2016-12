Roma, 22 dic. (askanews) - "Per inadeguatezza e superficialità dell'amministrazione Capitolina, quest'anno dopo ben 24 anni, l'ormai abituale concertone di Capodanno per salutare l'anno nuovo a Roma non ci sarà. La società organizzatrice vincitrice del bando e gli sponsor che avrebbero garantito la gratuità dell'iniziativa si sono ritirati. Il motivo è semplice: non sono riusciti a trovare riscontro nell'azione amministrativa del Campidoglio". E' quanto dichiara in una nota la capogruppo del PD capitolino Michela Di Biase Da qui niente Circo Massimo né Max Gazzè, Max Giusti e Violante Placido. Il nuovo vice-sindaco Bergamo nonché assessore alla Cultura buca la prima e così la capitale non avrà un evento dove brindare tutti insieme alla mezzanotte che aprirà le porte del 2017. Una trascuratezza che costerà cara alla città in termini di immagine e di arrivi turistici."