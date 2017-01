Roma, 24 gen. (askanews) - "Apprendiamo che il sindaco Raggi ha ricevuto un avviso di garanzia. Ribadiamo quanto già detto più volte: il Pd non ne chiederà le dimissioni. Noi non siamo come loro. Ci auguriamo però che smetta la sequenza di contraddizioni e di silenzi cui ci ha abituati in questi mesi il M5S. Abbiamo assistito a nuovi codici etici fatti ad hoc, chat segrete, riunioni notturne, scelte prese a Milano e improvvisazioni nel governo della città. Come Pd avevamo denunciato e fortemente criticato la scelta di Renato Marra alla guida del dipartimento al turismo. Invitiamo ancora una volte la Sindaca ad occuparsi di Roma, città ferma al palo, città priva di governo. Oltre ad avvisare Grillo, avvisi i consiglieri comunali e inizi a parlare con i cittadini". Lo dichiara in una nota la capogruppo del PD capitolino Michela Di Biase.