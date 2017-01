Roma, 9 gen. (askanews) - "Se non fosse per i disagi prodotti a docenti, alunni e genitori in decine di scuole di ogni ordine e grado potremmo definire 'l'operazione scuole calde' una vera beffa. L'iniziativa, annunciata sabato 7 gennaio dal Campidoglio, come un piano straordinario per intiepidire il rientro a scuola di migliaia di studenti a fronte delle basse temperature di questi giorni ha invece messo i brividi a docenti e scolaresche". E' quanto dichiara la capogruppo del Pd Capitolino Michela Di Biase. "Il risultato prodotto è desolante: le proteste dei genitori si sono moltiplicate e in tanti sono tornati a casa. L'ennesimo flop dell'amministrazione Raggi copre di gelo scolari e studenti romani".