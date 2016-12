Roma, 20 dic. (askanews) - "L'Oref ha espresso parere contrario rispetto al Bilancio. È la prima volta che si verifica. Non era mai successo. Il presidente De Vito ha chiesto di sconvocare le sedute di oggi domani. La richiesta che facciamo noi è di mandare subito il parere di nuovo in Giunta perché così non è possibile procedere alla votazione del bilancio. Ci esporremmo a un possibile esposto della corte dei conti. In sostanza nel dispositivo si dice che non si rispettano gli spazi di finanza pubblica". Così la capogruppo del Pd in Campidoglio, Michela Di Biase, commentando il parere dell'Oref sul bilancio previsionale, risultato essere non favorevole. "Politicamente - ha aggiunto - la bocciatura ci colpisce molto, ci avevano rassicurato sulla tessitura del bilancio che non è non avvenuta. Si mettessero di nuovo a lavoro e in tempi brevi".