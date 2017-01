Roma, 9 gen. (askanews) - Se a Virginia Raggi arrivasse un avviso di garanzia "valuteremo cosa succede". Lo ha detto Alessandro Di Battista, deputato M5s, a Otto e mezzo su La7.

Però, ha aggiunto, "siamo ai 'se'. Valuteremo cosa succede. Però sulla Raggi si parla dei 'se' e di Luca Lotti, a cui è arrivato un avviso di garanzia, non si parla?"

Di Battista ha anche spiegato che "non abbiamo cambiato posizione sul garantismo. Se il nostro codice etico fosse applicato agli altri partiti farebbe una strage politica. Ci sono avvisi di garanzia che possono essere gravi, per corruzione, mafia, e altri. Allo stesso momento qualora un rappresentante M5s si comportasse come De Luca, che fosse reato o no lo sbatteremmo fuori".