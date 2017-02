Roma, 28 feb. (askanews) - "Abbiamo ricevuto la delegazione di BDS, dopo che avevano improvvisato il convegno "Gaza: rompiamo l'assedio" sulla piazza del Campidoglio e anche per evitare tensioni. L'incontro è servito per spiegare l'equivoco che si è verificato in seguito alla richiesta della Piccola Protomoteca da parte del consigliere di Sinistra Italiana Stefano Fassina, poi revocata ieri su istanza dello stesso Fassina". Così, in una nota, il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito e il capogruppo M5S Paolo Ferrara, dopo aver incontrato la delegazioni delle associazioni che sostengono la campagna di boicottaggio di prodotti e servizi in arrivo da Israele Bds, promotori del convegno sconvocato dopo le proteste della comunità ebraica.

"Abbiamo, inoltre, sottolineato quali siano le procedure per la concessione delle sale in Campidoglio, ribadendo che le richieste pervenute a ciascun gruppo politico devono essere comunque verificate e ritenute consone ai principi dello Statuto di Roma Capitale", concludono gli esponenti del M5S capitolino.