Roma, 20 dic. (askanews) - "Vi comunico che è stato depositato il parere dell'Oref e non è favorevole, motivo per cui sospendo la seduta è conferenza dei capigruppo". Così il presidente dell'Aula Giulio Cesare Marcello De Vito rientrando in Aula dopo la sospensione dei lavori di circa quattro ore. Il Pd ha gridato dai banchi "a casa, a casa".