Roma, 23 feb. (askanews) - "Riguardo all'ennesimo tentativo dei soliti giornali di gettare fango sulla mia persona e sul M5S, ci tengo a precisare di non aver mai visto, né sentito, né conosciuto, né parlato anche una sola volta con Salvatore Buzzi. Il che mi pare un'ovvietà, altrimenti il fatto sarebbe già emerso nelle carte di Mafia Capitale, dove sono finiti praticamente tutti salvo il M5S. È questo forse che dà fastidio, che noi siamo l'unica forza politica a non essere nemmeno stata sfiorata dalle indagini". Così in una nota il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, precisando una dichiarazione rilasciata dall'ex consigliere comunale Giordano tredicine nel corso del maxiprocesso Mafia Capitale, "Ho invece incontrato una volta, in una riunione organizzata da un responsabile Agci, Sandro Coltellacci (amministratore della cooperativa Impegno, parte del consorzio Eriches legato a Buzzi, ndr). L'ho ascoltato, come faccio di solito, e non l'ho più rivisto" aggiunge De Vito. "Se qualcuno pensa di fermarci con questi poveri mezzucci, sappia che di fronte si troverà un muro. Io vado avanti a testa alta, così come tutto il M5S", conclude.