Roma, 13 feb. (askanews) - Il gruppo consiliare del M5S passerà al setaccio il lavoro dell'assessore capitolino all'Urbanistica Paolo Berdini, prima di chiedere alla sindaca di Roma Virginia Raggi di tenerlo in Giunta o di staccare la spina. Lo spiega, al termine del vertice di maggioranza in Campidoglio, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito: "Stiamo facendo una valutazione che, a prescindere dall'episodio accaduto spiacevole, attiene anche al merito del lavoro e ai principali dossier, non solo allo stadio". "Questa - sottolinea - è la decisione presa come gruppo consiliare. Fino ad oggi c'è stata qualche difficoltà anche nel rapporto con consiglieri e commissioni sui principali dossier. E' una cosa che verrà esaminata". La valutazione di Berdini, sottolinea De Vito "attiene soprattutto al merito e al lavoro sui principali dossier, partendo dai piani di zona fino ai mercati generali. Che orizzonte temporale ci siamo dati? Un tempo ragionevole. Possibile qualche giorno", conclude.