Roma, 17 feb. (askanews) - Davanti agli attivisti accorsi per sostenere la sindaca scoppia la pace tra Raggi e lombardiani. Prima di rientrare in Campidoglio, la sindaca di Roma Virginia Raggi si è offerta agli applausi e agli scatti degli attivisti tenendo in mano, insieme al presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito. Il presidente, vicino alla deputata romana Roberta Lombardi, si è soffermato con la sindaca reggendo simbolicamente il cuore in suo sostegno. Con loro anche l'altro consigliere lombardiano, il capogruppo capitolino del M5S Paolo Ferrara.