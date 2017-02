Roma, de Vito (M5S): mai detto che senza dossier ero sindaco

Roma, 1 feb. (askanews) - "Questa affermazione non mi appartiene e la disconosco. Formulo istanza di rettifica dei virgolettati". lo scrive sulla sua pagina su Fb il presidente M5S dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, commentando una sua presunta dichiarazione riportata oggi dalla stampa nella quale avrebbe affermato, secondo quanto riportato, che se non fosse stato prodotto un dossier su un presunto abuso edilizio da lui difeso sarebbe stato sindaco di Roma per il M5S al posto di Virginia Raggi. Il dossier, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato costruito dagli altri due ex consiglieri pentastellati per azzopparlo nella corsa verso la candidatura del M5S al Campidoglio.