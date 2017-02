Roma, 2 feb. (askanews) - "Io penso alla tutela del Movimento e a fare il mio ruolo come ho fatto in questi mesi e come farò anche domani". Così il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito a chi gli chiedeva che cosa pensasse delle presunte trame che ne avrebbero ostacolato la candidatura a sindaco di Roma.