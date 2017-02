Roma, 23 feb. (askanews) - "Grillo esorta i romani a darsi da fare per prendersi cura della loro città, ma i romani di Tappami che da un anno e mezzo a proprie spese mettono in sicurezza le buche della città non sono mai stati ricevuti dalla Raggi. Beppe Grillo dunque pontifica in malafede sulle soluzioni da attuare per sollevare Roma dalla situazione drammatica in cui si trova. Tappami ha messo in piedi un progetto di volontariato civico che e stato pubblicamente encomiato dall'ex commissario Tronca, l'unico ad averci ricevuto in Campidoglio". Lo dichiara in una nota Cristiano Davoli, presidente di Tappami. "Quel Campidoglio al quale chiediamo di istituire l'albo del volontariato civico come primo passo per la mobilitazione dei cittadini che vogliono darsi da fare per la loro città. Invece di limitarsi a parole di propaganda, Grillo e la Raggi si uniscano a Tappami in uno dei giorni che dedichiamo agli interventi sulle buche - conclude -. Così magari diminuiranno anche gli scherni e gli insulti che di continuo riceviamo dagli attivisti 5 stelle".