Roma, 22 dic. (askanews) - "A seguito del mancato rinnovo delle concessioni di occupazione suolo pubblico a Ponte Milvio da parte del XV Municipio, dal 1 gennaio 2017 la maggior parte delle attività commerciali dovranno togliere tavoli e sedie all'aperto. Una decisione drastica che non tiene conto del valore delle attività economiche presenti sulla storica piazza da diverse generazioni, né del destino di tanti lavoratori coinvolti". E' quanto dichiarano i consiglieri del Xv Municipio Giuseppe Mocci (capogruppo Lista Marchini) e Andrea Imbimbo, membro commissione commercio. "La scelta dell'attuale amministrazione municipale comporterà in questi giorni la consegna di molte lettere di licenziamento ai dipendenti di ristoranti e bar presenti nella zona più prestigiosa del nostro territorio - continuano i consiglieri -. Sicuramente un danno enorme in un momento di crisi come questo a cui occorre porre rimedio: abbiamo chiesto, insieme agli altri colleghi di centrodestra, la convocazione di un consiglio straordinario entro la prossima settimana. Appare evidente, infatti, come soluzione temporanea, la concessione di una proroga alle Occuoazioni di suolo pubblico già rilasciate, almeno fino all'entrata in vigore del Piano di Massima Occupabilità, già licenziato dalla Commissione Tecnica", concludono.