Roma, 22 dic. (askanews) - "La sala stampa in Campidoglio, in tanti decenni dalla costituzione del nuovo Stato democratico non era mai stata chiusa. Impedire o voler 'controllare' l'accesso dei giornalisti in comune è un attacco al diritto dei cittadini di essere informati e al dovere dei cronisti di raccontare fatti, atti e misfatti eventuali che si consumano nei palazzi delle istituzioni". E quanto affermano Paolo Brogi e Carlo Picozza dell'associazione '#Nobavaglio pressing' che raggruppa centinaia di giornalisti.

E poi si aggiunge: "Ma di quale 'accanimento mediatico contro la sindaca' parla il capogruppo del Movimento 5 stelle in Campidoglio? Si riapra la sala stampa e Virginia Raggi ripristini un rapporto corretto con i giornalisti: eviti di andar via al momento delle domande trattando così le testate dei media come bacheche o buche delle lettere". Il gruppo di #Nobavaglio pressing poi è pronto a mobilitarsi per portare la protesta sin dentro il Campidoglio.