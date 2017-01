Nessun ferito, zona transennata con lavori consolidamento in atto

Roma, 27 gen. (askanews) - A Roma è crollata una porzione delle Mura Aureliane in viale del Policlinico, di fronte la sede del Ministero delle Infrastrutture.

Non ci sono feriti nè ci sarebbero problemi per la tenuta delle mura, perchè il cedimento sarebbe di proporzioni ridotte e comunque interessa una parte del monumento transennata dove era già in atto un'opera di consolidamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno attivato la Soprintendenza archeologica e i vigili del fuoco per le verifiche necessarie.