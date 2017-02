Roma, 23 feb. (askanews) - "La delibera di Giunta sul riordino del patrimonio comunale è un tentativo, pure mal riuscito, di nascondere la polvere sotto al tappeto. Nobile nelle intenzioni ma povera nelle soluzioni, la proposta dell'assessore Mazzillo non fa altro che riproporre quanto già contenuto nella delibera 140/2015, che al punto 4 prevede l'intervento dell'amministrazione con le procedure di sgombero in via prioritaria per le attività imprenditoriali e, solo successivamente, per tutte le altre incluse quelle a carattere socio-culturale". E' quanto dichiara Orlando Corsetti, consigliere capitolino del Partito Democratico. "Ciò comporterà inevitabilmente - continua Corsetti - l'interruzione dell'attività di queste ultime che, pur vedendo procrastinati i termini dello sfratto, si vedranno applicare l'aumento del canone di locazione dal 20% al 100% , una spesa insostenibile per chi opera soprattutto nei settori dell'assistenza e del volontariato. E' impensabile che si penalizzino tali attività perché l'obiettivo deve essere quello di colpire duramente chi ha utilizzato i locali dell'amministrazione per fini commerciali sia attraverso la riacquisizione immediata del bene sia attraverso l'applicazione retroattiva del canone di locazione ai prezzi di mercato". (Segue)