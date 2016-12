Roma, 28 dic. (askanews) - Da questa mattina in Aula Giulio Cesare l'Assemblea capitolina lavorerà quasi senza sosta fino a San Silvestro per recuperare quante più risorse possibili dei 137 milioni di euro che il Mef ha messo ha disposizione del Comune di Roma come spazi di finanza per coprire una parte dei circa 215 milioni di debiti fuori bilancio accertati. La Giunta Raggi è tornata al lavoro da ieri per istruire quante più delibere possibili da sottoporre alla commissione Bilancio per il parere e successivamente all'Aula entro il 31 dicembre, termine di legge per richiederli.

"Crediamo di riuscire ad affrontare circa 70 milioni", ha spiegato l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo in un'intervista al TGR Lazio. Le risorse non recuperate quest'anno torneranno nelle casse dello Stato e saranno esigibili di nuovo esigibili dal prossimo. Successivamente partirà un'altra maratona rilevante per il Comune di Roma: l'approvazione del Bilancio stoppato dai revisori dell'Oref sul filo dell'approdo in Assemblea capitolina.

"Stiamo lavorando a pieno regime. Abbiamo recuperato altri spazi, siamo a oltre 180 milioni di spazi disponibili", ha detto ancora Mazzillo, che ha anche precisato che, oltre a rispondere fattivamente ai rilievi dei revisori, "non si parla di bocciature perché il bilancio di Roma è pieno".