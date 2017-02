Roma, 24 feb. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi è in attesa dei risultati del secondo ciclo di analisi di controllo che, se negativi, potrebbero portare all'uscita dall'ospedale San Filippo Neri. I medici vogliono la conferma definitiva del fatto che il malore che l'ha portata questa mattina in pronto soccorso non abbiano rilievo, come affermato dal primo bollettino medico. Lo stretto tempo di azione dei reagenti, spiegano dalla struttura, e la sindaca potrebbe essere dimessa con un secondo bollettino dei medici a confermare le previsioni tranquillizzante di questa mattina. La sindaca Raggi dovrebbe, però, non tornare a casa ma puntare diritta in Campidoglio dove è confermato l'incontro tra la sua Giunta e l'AS Roma sul futuro dello Stadio di Tor di Valle. Confermata anche la convocazione dei tifosi che dovrebbero sostenere la causa dei proponenti con un presidio in piazza del Campidoglio.