Roma, 20 feb. (askanews) - Tra febbraio e marzo arriverà dalla Giunta capitolina un nuovo bando per l'affidamento della struttura di San Teodoro, ex farmer market di Campagna Amica, a nuovi agricoltori, dando priorità al biologico, a progetti sociali, didattici e legati alle zone terremotate. Lo ha spiegato nella seduta odierna della commissione Trasparenza la Giunta Raggi. "Nel mese di febbraio sarà emanato il bando - ha spiegato il direttore del dipartimento Commercio Luigi Maggio - poi verranno ricevute lep roposte progettuali. Tra i primi di aprile e fine maggio contiamo di riaprire lo spazio, dopo alcuni lavori di manutenzione, mentre entro l'estate dovrebbe essere pronto il nuovo regolamento per moltiplicare l'esperienza dei farmers' markets nella città". "Mi chiedo come sia stato possibile arrivare a ridosso della chiusura senza identificare una soluzione alternativa per il mercato", ha chiesto la capogruppo di Roma Torna Roma Svetlana Celli . "Sono state proposte diverse soluzione alternative ma c'è stato un irrigidimento da parte della Fondazione che non ha accettato", ha spiegato Maggio. "Nove mesi fa avevamo preparato una bozza di Regolamento, chiedendo all'amministrazione comunale di assumersi la responsabilità, con evidenza pubblica, di stabilire i criteri del regolamento per l'affidamento del patrimonio comunale. Ma per ne' la gestione commissariale ne' l'amministrazione successiva ha dato seguito al momento alla nostra segnalazione", ha spiegato il dirigente. A novembre 2012 la Fondazione Campagna Amica viene immessa nell'immobile con un protocollo d'intesa dalla Giunta Alemanno. Il progetto doveva durare 4 anni e il 31 dicembre si è concluso. "Per l'amministrazione attuale il progetto è concluso, e c'è l'intenzione di individuare il nuovo affidatario con avviso pubblico - ha sottolineato il direttore del dipartimento -.. A San Teodoro anticamente era ospitato il primo mercato del pesce ebraico, poi ha avuto sede l'autoparco del Comune, oggi c'è la necessità di qualche piccolo intervento, che verrà attuato dal momento in cui Coldiretti abbandonerà la sede. "Temo che questa vicenda alla fine andrà avanti per 2-3 anni senza soluzioni, questa paura delle proroghe da parte dell'amministrazione mi sembra una follia, visto che non è che stiamo tutelando un grande business", ha commentato il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo a margine della seduta. Per il consigliere Pd l'atteggiamento dell'amministrazione "è stato ambiguo, il termine delle attività è stato comunicato agli operatori solo la sera prima nonostante da 8 mesi il Campidoglio sapesse che l'affidamento era in scadenza. Si tratta di prodotti italiani e a km 0 e invece di tutelarli si è lasciato tutto al caso", ha concluso. .