Roma, 23 dic. (askanews) - La Commissione capitolina Bilancio ha approvato 16 delibere per la copertura di poco più di 2 milioni 800 mila euro relativi ai debiti fuori bilancio, da coprire con i 137milioni di euro di spazi di finanza pubblica concessi dal Mef. La commissione Bilancio si riunirà di nuovo il 27 dicembre alle ore 17 per valutare altre delibere a copertura di ulteriori debiti fuori bilancio. Le somme approvate sono relative a lavori di manutenzione alla Scuola elementare Sciascia nel Mun. 1 da 1,17milioni di euro; 7mila euro per l'associazione Tete de bois in Mun. 3; 1500 euro a un privato dopo una sentenza del giudice di pace; 762mila euro per sedi stradali in Mun. 5; 362,9 mila euro per lavori in un asilo nido Il sole di Centocelle in Mun. 5; 590mila euro in Mun. 1per ristrutturazioni; 500 euro in Mun 5 a un privato; 219 mila per infissi pericolanti nell'Istituto Manzoni in Mun.12; 4.216 euro a un altro privato in Mun.5; 12mila600 euro in Mun.2; 1848 euro ancora a un privato; 1522 euro a una associazione per Servizi sociosanitari in Mun.3; risarcimento danni a un privato per 930 euro; 22.838 per un altro risarcimento danni; 8853 euro a un fornitore nel Mun.1; 4581 euro a una privata caduta in via Marsala; 3.500 a un architetto consulente. Giudizio sospeso per 360 mila euro stanziati per lavori in un nido nel Mun.5