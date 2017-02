Roma, Comitato stazione Tiburtina: no a chiusura Commissariato

Roma, 6 feb. (askanews) - "Il Comitato Cittadini Stazione Tiburtina da anni in prima linea a difesa della vivibilità dell'area attorno l'omonima Stazione scenderà in piazza domani, martedì 7 febbraio, insieme ai sindacati di Polizia". Lo comunica una nota nella quale il Comitato precisa che "la manifestazione organizzata dalle rappresentanze sindacali si rende necessaria visto il progetto distruttivo di voler chiudere il Commissariato Porta Pia sito in Via Forlì 26 per discutibili ragioni di bilancio. La manifestazione si svolgerà dalle 10.30 proprio a Via Forlì".

"Il Commissariato di Via Forlì - spiegano i cittadini del Comitato - è l'unico presente in tutto il quartiere Nomentano-Italia che ha visto nel tempo crescere fenomeni di microcriminalità specialmente nei pressi della Stazione Tiburtina. In una zona piena di parcheggiatori abusivi, palazzi occupati, accampamenti rom e tossici il Ministero degli interni chiude un Commissariato e nello stesso tempo apre un centro migranti da cento posti, queste scelte politiche non possiamo più accettarle e rilanciamo con forza la proposta di spostare il Commissariato di Polizia in Via Masaniello, nello stesso edificio dove dovrebbe aprire il centro Migranti".