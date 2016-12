Roma, 21 dic. (askanews) - "Abbiamo dato il via da alcune settimane al progetto di Roma Capitale per la valorizzazione e lo sviluppo sinergico tra Ama, Atac, Acea e le altre partecipate. È stato costituito a tal fine un gruppo di lavoro coordinato dall'ingegner Paolo Simioni". Così in una nota l'Assessore alle Partecipate del Comune di Roma Capitale, Massimo Colomban.

"Il gruppo di lavoro è composto da manager provenienti da Roma Capitale e dalle singole società coinvolte ed è finalizzato all'efficientamento dei processi, la riduzione dei costi e l'individuazione ed implementazione delle sinergie tra le Partecipate, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza ed aumentare la creazione di valore per i cittadini", conclude Colomban.

