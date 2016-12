Roma, 22 dic. (askanews) - "La macchina del fango è in gran spolvero in questi giorni e, visti i recenti incarichi conferitimi, non poteva che toccare anche a me". Così l'assessore capitolino alle Partecipate Massimo Colomban dalla sua pagina Facebook. "È stata ripescata una storia di 13 anni fa, di un bel progetto di rilancio dell'economia pugliese ovvero un impianto fotovoltaico in associazione con l'Eni che sarebbe stato il più grande al mondo e il più avveneristico in quel momento, non andato in porto per problemi procedurali legati ai finanziamenti europei". "Un peccato, soprattutto per ciò che avrebbe significato per il territorio - considera Colomban -. Ora questa vicenda viene strumentalizzata contro di me ma i fatti sono chiari e a chi mi vorrà accusare di qualcosa suggerisco di assumere un buon legale. Siamo sotto attacco continuo, da ogni parte, ma questo non può e non deve attaccare l'onorabilità delle persone".